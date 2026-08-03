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В Саратове отметили День Воздушно-десантных войск России

Новости
В Саратове отметили День Воздушно-десантных войск России

 
В Саратове прошел комплекс торжественных мероприятий, посвященных 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России. Участие в памятных событиях приняли представители Правительства области, депутаты областной Думы, члены ветеранских и военно-патриотических организаций, а также действующие военнослужащие и ветераны ВДВ.  
 
По сложившейся традиции празднование началось с богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в память о святом пророке Илии, который является небесным покровителем «крылатой пехоты».  
 
Центральной площадкой стала площадь имени Ю.А. Гагарина, где прошел торжественный митинг. От имени губернатора Романа Бусаргина к собравшимся обратился министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов. В приветственном адресе, в частности, отмечалось: «Этот день символизирует собой мужество, отвагу и твёрдую волю тех, кто посвятил себя служению Отечеству в рядах «крылатой пехоты». Ваши подвиги навсегда вписаны золотыми буквами в историю побед Российского государства. Желаю всем десантникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед во имя нашей Родины».
 
В ходе официальной части за многолетнюю активную общественную работу и вклад в патриотическое воспитание молодежи отличившимся ветеранам Воздушно-десантных войск были вручены памятные подарки и общественные медали.  
 
В память о погибших защитниках Отечества, а также мирных жителях, погибших в террористических актах, проведена минута молчания.
 
Завершился митинг торжественной церемонией возложения цветов. Делегации ветеранов и почетных гостей на бронетранспортерах «ТИГР» проследовали по памятным местам города. Участники акции почтили память павших героев у мемориалов «Вечный огонь» и «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы, а также возложили цветы к бюстам Героев Советского Союза Василия Маргелова и Валерия Востротина, и к бюсту Героя России Николая Исаева.  
 