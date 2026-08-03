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«Поехали!» — 65 лет спустя: на месте приземления Гагарина стартовала новая семейная история
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Вице-спикер назвала коллектив Марксовского реабилитационного Центра для детей уникальной командой
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Реконструкция вокзала Саратов-1 идёт по графику
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Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района
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Резервисты отряда «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне
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Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»
История про газ и про нас
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В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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«Поехали!» — 65 лет спустя: на месте приземления Гагарина стартовала новая семейная история

Новости
«Поехали!» — 65 лет спустя: на месте приземления Гагарина стартовала новая семейная история

 
1 августа 2026 года в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоялась торжественная регистрация брака.
 
Максим и Ангелина выбрали это место для своей свадьбы неслучайно: именно здесь, в деревне Смеловка, прошло детство невесты.
 
Пара познакомилась  в интернете в марте 2024 года. Первый раз увидели друг друга на саратовской набережной у Ротонды. С тех пор Максим и Ангелина не расставались. Два года принесли много впечатлений - путешествия, страны, предложение руки и сердца у Индийского океана. Но главное событие - регистрацию брака решено было  провести здесь, где началась космическая история человечества.
 