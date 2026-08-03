«Поехали!» — 65 лет спустя: на месте приземления Гагарина стартовала новая семейная история

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1 августа 2026 года в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоялась торжественная регистрация брака.Максим и Ангелина выбрали это место для своей свадьбы неслучайно: именно здесь, в деревне Смеловка, прошло детство невесты.Пара познакомилась в интернете в марте 2024 года. Первый раз увидели друг друга на саратовской набережной у Ротонды. С тех пор Максим и Ангелина не расставались. Два года принесли много впечатлений - путешествия, страны, предложение руки и сердца у Индийского океана. Но главное событие - регистрацию брака решено было провести здесь, где началась космическая история человечества.