Дом крестьянина в историческом поселении стал реестровым объектом культурного наследия

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По данным комитета культурного наследия Саратовской области, историческое здание в Вольске признано памятником градостроительства и архитектуры. Накануне дом на улице Коммунистической, 28, прошёл государственную историко-культурную экспертизу и теперь включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Памятнику присвоена категория местного (муниципального) значения, утверждены границы территории и предмет охраны. Соответствующий приказ утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области.Экспертиза установила, что здание построено в конце XIX – начале ХХ веков. Однако сведений об архитекторе не сохранилось. Дом возведён в стиле эклектики с элементами барокко. До Октябрьской революции 1917 года он принадлежал крестьянину Сенотову, затем был национализирован и превращён в коммунальные квартиры, а сейчас в нём находится стоматология.Вместе со статусом специалисты зафиксировали предмет охраны, в котором отражены особенности здания в стиле эклектики с элементами барокко. Так на фасаде можно увидеть дугообразные сандрики над окнами и фигурное ромбовидное слуховое окно, а венчает здание высокий аттик криволинейной формы с полуциркульным завершением — все эти детали указывают на барочное влияние. При этом фасад дополнен деталями, заимствованными из других архитектурных стилей (эклектика): городчатым поясом из ступенчатых зубцов и рустованными лопатками. В интерьерах зафиксированы лепные потолочные розетки, филёнки с растительным орнаментом, профилированные тяги, угловая печь и филенчатые двустворчатые двери. В подвале сохранились своды по системе Монье — кирпичные сводики на металлических балках. Все эти детали теперь подлежат обязательному сохранению.