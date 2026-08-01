1 августа 2026 СУББОТА
Новости
13:00 | 01 августа
Саратовские гребцы завоевали 6 медалей первенства России и всероссийских соревнований
12:00 | 01 августа
Дом крестьянина в историческом поселении стал реестровым объектом культурного наследия
11:00 | 01 августа
На участке улицы Крымская будет временно прекращено движение транспортных средств
10:32 | 01 августа
Вице-спикер назвала коллектив Марксовского реабилитационного Центра для детей уникальной командой
21:43 | 31 июля
Реконструкция вокзала Саратов-1 идёт по графику
20:46 | 31 июля
Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района
18:00 | 31 июля
Резервисты отряда «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне
17:19 | 31 июля
Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»
17:00 | 31 июля
Проживающие Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса  
16:18 | 31 июля
В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Дом крестьянина в историческом поселении стал реестровым объектом культурного наследия

Новости
Дом крестьянина в историческом поселении стал реестровым объектом культурного наследия

 
По данным комитета культурного наследия Саратовской области, историческое здание в Вольске признано памятником градостроительства и архитектуры. Накануне дом на улице Коммунистической, 28, прошёл государственную историко-культурную экспертизу и теперь включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Памятнику присвоена категория местного (муниципального) значения, утверждены границы территории и предмет охраны. Соответствующий приказ утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области.
 
Экспертиза установила, что здание построено в конце XIX – начале ХХ веков. Однако сведений об архитекторе не сохранилось. Дом возведён в стиле эклектики с элементами барокко. До Октябрьской революции 1917 года он принадлежал крестьянину Сенотову, затем был национализирован и превращён в коммунальные квартиры, а сейчас в нём находится стоматология.
 
Вместе со статусом специалисты зафиксировали предмет охраны, в котором отражены особенности здания в стиле эклектики с элементами барокко. Так на фасаде можно увидеть дугообразные сандрики над окнами и фигурное ромбовидное слуховое окно, а венчает здание высокий аттик криволинейной формы с полуциркульным завершением — все эти детали указывают на барочное влияние. При этом фасад дополнен деталями, заимствованными из других архитектурных стилей (эклектика): городчатым поясом из ступенчатых зубцов и рустованными лопатками. В интерьерах зафиксированы лепные потолочные розетки, филёнки с растительным орнаментом, профилированные тяги, угловая печь и филенчатые двустворчатые двери. В подвале сохранились своды по системе Монье — кирпичные сводики на металлических балках. Все эти детали теперь подлежат обязательному сохранению.
 