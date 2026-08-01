На участке улицы Крымская будет временно прекращено движение транспортных средств

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В связи с проведением аварийных работ по адресу ул. Крымская, д.3 на улице Крымская на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика в период с 09.00 до 20.00 01.08.2026 будет введено временное прекращение движения транспортных средств.Пропуск транспортных средств специального назначения (пожарная служба, полиция, Скорая помощь) будет осуществляться по разрешению и на условиях лица, ответственного за производство работ.