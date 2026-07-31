Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»

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С 5 по 9 августа в Перми состоится окружной этап общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодёжный труд). Саратовскую область на соревнованиях представит делегация из 30 молодых специалистов.В состав команды региона вошли сотрудники шести ведущих промышленных и производственных предприятий области: ООО «Газпром трансгаз Саратов», филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», филиала АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и Балаковского филиала АО «Апатит».Программа финальных испытаний объединит состязания по спортивным дисциплинам (волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, городошный спорт, перетягивание каната, спортивное ориентирование), конкурс профессионального мастерства «Молодежный труд», военизированную эстафету, а также интеллектуальные и творческие конкурсы.В соревнованиях примут участие делегации из 14 субъектов ПФО.Общественный проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на создание условий для самореализации и профессионального развития работающей молодёжи.