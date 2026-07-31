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Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»

Новости
Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»

 
С 5 по 9 августа в Перми состоится окружной этап общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодёжный труд). Саратовскую область на соревнованиях представит делегация из 30 молодых специалистов.
 
В состав команды региона вошли сотрудники шести ведущих промышленных и производственных предприятий области: ООО «Газпром трансгаз Саратов», филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», филиала АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и Балаковского филиала АО «Апатит».
 
Программа финальных испытаний объединит состязания по спортивным дисциплинам (волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, городошный спорт, перетягивание каната, спортивное ориентирование), конкурс профессионального мастерства «Молодежный труд», военизированную эстафету, а также интеллектуальные и творческие конкурсы.
 
В соревнованиях примут участие делегации из 14 субъектов ПФО.
 
Общественный проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на создание условий для самореализации и профессионального развития работающей молодёжи.
 