Резервисты отряда «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне

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Добровольцы отрабатывают тактическую, огневую и медицинскую подготовку. Именно они защищают промышленные предприятия региона от атак беспилотников.«Я не смог остаться в стороне. Решил использовать свои навыки для защиты родных рубежей и родного неба», — рассказал участник отряда Роман.«Сегодня как никогда важно создавать такие подразделения, которые будут обеспечивать защиту саратовского неба и промышленных предприятий. Удары по нашим предприятиям недопустимы, поэтому мы должны сделать всё для безопасности жителей региона», — подчеркнул Герой России, депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович.Пополнить ряды отряда можно обратившись в военный комиссариат области по адресу: г.Саратов, Мирный переулок, 12, по телефонам 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.