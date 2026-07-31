Проживающие Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса  

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Проживающие Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов любят открывать для себя интересные места, посещать достопримечательности региона, получать новые знания и эмоции.По словам сотрудников дома-интерната, Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина – одно из любимых мест посещения проживающих учреждения.При формировании групп и организации выездов учитываются все интересы подопечных: одни хотят исторических открытий и обязательно побывать на месте, где находится капсула космического корабля, аналогичная аппарату «Восток-1», другие – полюбоваться видами, открывающимися с обзорной площадки, где необыкновенно красивые пейзажи полей и холмов, а Волга кажется особенно могучей и бескрайней.В этот раз пожилые граждане и люди с инвалидностью отправились к месту приземления первого космонавта, которое находится в нескольких километрах от самого парка.Экскурсантам показали капсулу космического корабля и рассказали, что оригинал находится в музее космонавтики в «Звездном городке». А установленный прототип помог представить, как выглядел тот самый космический шар, прибывший с орбиты на энгельсскую землю.Познавательная экскурсия оставила у проживающих дома-интерната не только новые знания и воспоминания о поездке, но и чувство гордости за малую Родину и причастность к истории космоса.