Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой

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Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду.Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 2800 комплектов адаптивной одежды.Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.В Саратовской области 28 ветеранов специальной военной операции уже получили комплекты адаптивной одежды. Одним из них стал Сергей Пилипчук. Герой активно занимается адаптивной физкультурой, благодаря полученной одежде занятия стали еще более комфортными.«После ранения столкнулся с тем, что стало труднее двигаться: тяжело наклоняться, поднимать ногу. А сейчас получил комплект адаптивной одежды, она попросторнее, удобнее. Считаю, что создание подобной одежды – это очень правильное решение, очень хорошая помощь для нас, ветеранов», - отметил он.Филиал фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области