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Просветители Саратовской области претендуют на награду Знание.Премия

Новости
Просветители Саратовской области претендуют на награду Знание.Премия

 
В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 64 соискателя от Саратовской области. Количество участников по всей России превысило 5 тысяч. Заявки на Знание.Премия — 2026
принимаются до сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг
российских регионов, участвующих в проекте.
 
На награду претендуют 64 просветителя Саратовской области — это шестое место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».
 
В номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» Саратовскую область представляет Данила Максимов — научный сотрудник музея истории СВО в г. Саратове. Вместе с командой музея он делает сложные исторические темы более близкими с помощью настольных игр, квестов и иммерсивных выставок. Командой музея была создана первая в России настольная игра об СВО для детей. Для подростков и молодежи создан квест «По следам военного корреспондента». В музее также проходит цикл лекций, где история переплетается с наукой и технологиями. Общий охват проекта — около 35 тыс. участников офлайн-мероприятий и еще около 20 тыс. онлайн.
 
В номинации «За вклад в сохранение единства народов России» Саратовскую область представляет Валентина Сенченко — педагог детского сада №68 Энгельского района. Ее авторский проект «Сказки великой реки» помогает сохранять фольклор народов Поволжья через совместное творчество детей, родителей и педагогов. Сказки здесь не просто читают — их пересказывают, записывают в формате подкастов, превращают в мультфильмы и семейные цифровые истории, которые дети создают вместе со взрослыми. В 2025–2026 гг. проект охватил Энгельс, Саратов, Вольск и Жигулевск, в мероприятиях приняли участие более 450 человек, онлайн-контент собрал свыше 12 тыс. просмотров.
 
У соискателей будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальные региональные награды. Их вручат лучшему просветителю и просветительскому проекту в каждом регионе.
 
Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.
 
По информации Российского общества «Знание»