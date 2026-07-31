31 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
20:46 | 31 июля
Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района
18:00 | 31 июля
Резервисты отряда «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне
17:19 | 31 июля
Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»
17:00 | 31 июля
Проживающие Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса  
16:18 | 31 июля
В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение
15:30 | 31 июля
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
14:30 | 31 июля
Просветители Саратовской области претендуют на награду Знание.Премия
13:39 | 31 июля
Долгожданные перемены: инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю
12:01 | 31 июля
В Саратове обсудили трудоустройство людей с ограничениями по здоровью
11:45 | 31 июля
Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье»

Новости
Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье»

 
1 августа стартует Всероссийский марафон-фестиваль театров «Россия — Театр — Общество» реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
 
5 августа Саратовский областной театр оперетты, Саратовский театр кукол «Теремок», Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ» представят наш регион на марафоне-фестивале, приуроченном к 150-летию Союза театральных деятелей России, в Парке «Зарядье» г. Москвы.
 
1 августа в 20:00 (мск) состоится прямая трансляция вечерней программы «Театральной недели» в парке «Зарядье». Первый день посвящен Центральному федеральному округу. В программе вечера — драматические спектакли, балетные и оперные номера.
 
Трансляция пройдёт эксклюзивно «ВКонтакте» в официальном сообществе Союза театральных деятелей России: https://vk.ru/stdrf
 
 