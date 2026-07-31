Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье»

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1 августа стартует Всероссийский марафон-фестиваль театров «Россия — Театр — Общество» реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.5 августа Саратовский областной театр оперетты, Саратовский театр кукол «Теремок», Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ» представят наш регион на марафоне-фестивале, приуроченном к 150-летию Союза театральных деятелей России, в Парке «Зарядье» г. Москвы.1 августа в 20:00 (мск) состоится прямая трансляция вечерней программы «Театральной недели» в парке «Зарядье». Первый день посвящен Центральному федеральному округу. В программе вечера — драматические спектакли, балетные и оперные номера.Трансляция пройдёт эксклюзивно «ВКонтакте» в официальном сообществе Союза театральных деятелей России: https://vk.ru/stdrf