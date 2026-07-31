Почти 8,2 тысячи саратовских подростков трудоустроились этим летом  

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За два месяца летних каникул при содействии территориальных кадровых центров «Работа России» временную работу получили почти 8,2 тысячи подростков. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2026 года территориальные кадровые центры региона помогли найти работу свыше 9,8 тысячи несовершеннолетним.Временная занятость позволяет подросткам получить первый профессиональный опыт, познакомиться с миром профессий, развить ответственность и заработать собственные средства.Этим летом школьники работали в учреждениях образования, культуры, спорта и социальной сферы, а также на предприятиях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Они занимались благоустройством и озеленением территорий, архивной и делопроизводственной работой, помогали в организации мероприятий и выполняли обязанности помощников специалистов.«Временная занятость – это не только возможность для подростков заработать свои первые деньги, но и важный этап профессионального становления. Сегодня мы сопровождаем ребят еще на этапе выбора будущей профессии. С начала года Саратовская область участвует в федеральном проекте по маршрутизации и профориентации молодежи, участниками которого уже стали более 44 тысяч подростков. Они знакомятся с востребованными профессиями, посещают предприятия региона, получают представление о современном рынке труда, а затем многие из них делают первый шаг в профессию, устраиваясь на временную работу. Такой комплексный подход помогает молодежи осознанно строить карьерную траекторию, а работодателям – знакомиться с будущими кадрами уже со школьной скамьи», – отметила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.Напоминаем, проект по профориентации и маршрутизации молодёжи разработан в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры» и направлен на то, чтобы молодые люди получали востребованные профессии, а экономика – подготовленных специалистов.