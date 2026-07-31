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Почти 8,2 тысячи саратовских подростков трудоустроились этим летом  

Новости
Почти 8,2 тысячи саратовских подростков трудоустроились этим летом  

За два месяца летних каникул при содействии территориальных кадровых центров «Работа России» временную работу получили почти 8,2 тысячи подростков. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2026 года территориальные кадровые центры региона помогли найти работу свыше 9,8 тысячи несовершеннолетним.
 
Временная занятость позволяет подросткам получить первый профессиональный опыт, познакомиться с миром профессий, развить ответственность и заработать собственные средства.
 
Этим летом школьники работали в учреждениях образования, культуры, спорта и социальной сферы, а также на предприятиях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Они занимались благоустройством и озеленением территорий, архивной и делопроизводственной работой, помогали в организации мероприятий и выполняли обязанности помощников специалистов.
 
«Временная занятость – это не только возможность для подростков заработать свои первые деньги, но и важный этап профессионального становления. Сегодня мы сопровождаем ребят еще на этапе выбора будущей профессии. С начала года Саратовская область участвует в федеральном проекте по маршрутизации и профориентации молодежи, участниками которого уже стали более 44 тысяч подростков. Они знакомятся с востребованными профессиями, посещают предприятия региона, получают представление о современном рынке труда, а затем многие из них делают первый шаг в профессию, устраиваясь на временную работу. Такой комплексный подход помогает молодежи осознанно строить карьерную траекторию, а работодателям  – знакомиться с будущими кадрами уже со школьной скамьи»,  – отметила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.
 
Напоминаем, проект по профориентации и маршрутизации молодёжи разработан в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры» и направлен  на то, чтобы молодые люди получали востребованные профессии, а экономика – подготовленных специалистов.
 