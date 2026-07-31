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В Энгельсе провели оздоровительные процедуры для 112-летнего дуба

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В Энгельсе провели оздоровительные процедуры для 112-летнего дуба

 
Московские специалисты в области древесных экспертиз приехали на территорию памятника природы «Урочище „Тинь‑Зинь“», чтобы оздоровить уникальной дуб.
 
Этот дуб — самый старый и крупный в урочище. Он примечателен необычной трёхствольной формой. Ещё в 2021 году дерево внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», а в 2023 году, ему присвоили статус «Дерево — памятник живой природы».
 
В сентябре 2025 года АНО «Древо жизни» выступила инициатором детальной диагностики дерева. Специалисты Центр древесных экспертиз «Здоровый лес» провели всестороннее обследование: визуально и инструментально оценили состояние дуба, уточнили лесотаксационные показатели, а для определения биологического возраста отобрали керны. Образцы древесины исследовали в лаборатории — так удалось установить, что дереву 111 лет (а с учётом текущего года — уже 112). По итогам обследования эксперты назначили комплекс мер по оздоровлению дуба. К их реализации приступили уже сегодня.
 
«Работы рассчитаны на два дня. В первый день арбористы оградили рабочую зону, очистили и выровняли поверхность почвы в границах произрастания дерева и на прилегающей территории, а затем провели санитарную обрезку кроны. На это ушло 9 часов. Обрезку выполняли с применением электропилы и сучкорезов. Специалисты работали с автовышки и с помощью альпинистского снаряжения. На завтра запланированы вывоз спиленных ветвей, аэрация и инжектирование корнеобитаемого почвенного слоя вокруг дерева. В дальнейшем специалисты намерены повторить эти процедуры, но уже с использованием другого удобрения. Кроме того, в планах — обустроить настил, который защитит корни дуба от вытаптывания», - рассказал консультант отдела недропользования и ООПТ минприроды области Олег Василенков.
 
Важным дополнением к сегодняшним мероприятиям стало обновление информационной таблички у дуба: член Саратовского отделения Русского географического общества Георгий Неробеев, который изначально взял опеку над деревом, установил отреставрированный информационный стенд с данными о памятнике живой природы.
 