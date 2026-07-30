30 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:05 | 30 июля
Саратовец принимает участие во всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»
18:00 | 30 июля
 В музее истории СВО открыта выставка «Мы обвиняем – только факты»
17:30 | 30 июля
«Здоровье СВОих» - реальная помощь участникам специальной военной операции и членам их семей  
17:10 | 30 июля
Малым и средним предприятиям доступны широкие возможности для развития бизнеса за рубежом
17:00 | 30 июля
Юнармейская команда продолжает подготовку к окружному этапу «Гвардеец-2026»
16:38 | 30 июля
В «РиФе» открылся новый инклюзивный спортивный зал
15:42 | 30 июля
Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована археологами
15:30 | 30 июля
Здание с арочным проездом и деревянной галереей, принадлежавшее мещанину, зафиксировано в реестре памятников
15:11 | 30 июля
Ветеринарные лаборатории Новоузенска и Балаково подтвердили свою компетентность по международному стандарту
15:00 | 30 июля
«Поезда здоровья»: тысячи обследованных пациентов и продолжение программы до осени
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В «РиФе» открылся новый инклюзивный спортивный зал

Новости
В «РиФе» открылся новый инклюзивный спортивный зал


Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Анна Кузнецова посетила Областную комплексную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» и дала старт работе нового инклюзивного спортивного зала в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая высота».

Как отметила вице-спикер Госдумы, с инициативой реализации проекта выступили сами участники специальной военной операции. Его цель – развитие массового адаптивного спорта и создание комфортной и доступной среды для занятий спортом ветеранов СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий.

«Я знаю, в Саратовской области сегодня много побед по разным направлениям, в том числе и спортивным. Непосредственно в этом учреждении потрясающая школа, которая учит и готовит победителей. Но сейчас речь не только о спорте, но и о новой жизни. Такие тренажерные залы формируют реабилитационную среду, дают возможность идти дальше, к новым победам по возвращению домой. Наши бойцы и молодые ребята с инвалидностью занимаются здесь, в одном зале. Защитники показывают пример ребятам, как не отступать и идти дальше. Те, кто обращался к нам, уже пробуют новые адаптированные тренажеры. Хочу поблагодарить всех, кто содействовал в решении этого вопроса. И надо сказать, что это только начало, потому что наша задача – выстраивать работу по спортивной подготовке как детей, так и участников СВО», – подчеркнула Анна Кузнецова.

Инклюзивный спортивный зал оборудован специализированными тренажерами, скамьями и другим оборудованием, максимально приспособленным для занятий адаптивным спортом и удобным для людей с ограничениями по здоровью, в том числе находящимся в инвалидных колясках.

Возможности высоко оценили и сами ветераны специальной военной операции. «Многим бойцам, вернувшимся с СВО, нужна физическая и психологическая реабилитация, которая играет огромную роль в поддержании здоровья и в дальнейшем жизнеустройстве. У нас в регионе есть для этого хорошие ресурсы, в том числе для занятий адаптивным спортом. Открытие такого уникального зала – это еще один шанс для многих ребят поддержать свою форму, адаптироваться к мирной жизни и достичь новых высот», – отметил ветеран СВО, финалист региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода.

Как рассказала директор школы «РиФ» Елена Соболева, сегодня в школе и ее филиалах адаптивным спортом занимаются 16 ветеранов, их сопровождают квалифицированные тренеры-преподаватели, имеющие огромный опыт работы с людьми с различными ограничениями по здоровью. «Среди них есть и те, кто зачислен в учебно-спортивные группы на общеразвивающие программы, такие как плавание, дартс, бочча, пулевая стрельба, занятия на тренажерах и лечебная физкультура. Кроме того, им доступны по показаниям массаж, гидромассаж, инфракрасная сауна, принятие терапевтических ванн. Новый тренажерный зал, безусловно, дает хорошие возможности как для ветеранов, так и для развития самой школы», – отметила директор учреждения.

После знакомства с комплексом реабилитационных услуг, предоставляемых учреждением, и ходом тренировочного процесса вице-спикер Госдумы дала положительную оценку тем возможностям восстановления здоровья через спорт, которые созданы для людей с инвалидностью разных возрастов, а также высоким достижениям воспитанников школы.