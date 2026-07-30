В «РиФе» открылся новый инклюзивный спортивный зал

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Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Анна Кузнецова посетила Областную комплексную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» и дала старт работе нового инклюзивного спортивного зала в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая высота».Как отметила вице-спикер Госдумы, с инициативой реализации проекта выступили сами участники специальной военной операции. Его цель – развитие массового адаптивного спорта и создание комфортной и доступной среды для занятий спортом ветеранов СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий.«Я знаю, в Саратовской области сегодня много побед по разным направлениям, в том числе и спортивным. Непосредственно в этом учреждении потрясающая школа, которая учит и готовит победителей. Но сейчас речь не только о спорте, но и о новой жизни. Такие тренажерные залы формируют реабилитационную среду, дают возможность идти дальше, к новым победам по возвращению домой. Наши бойцы и молодые ребята с инвалидностью занимаются здесь, в одном зале. Защитники показывают пример ребятам, как не отступать и идти дальше. Те, кто обращался к нам, уже пробуют новые адаптированные тренажеры. Хочу поблагодарить всех, кто содействовал в решении этого вопроса. И надо сказать, что это только начало, потому что наша задача – выстраивать работу по спортивной подготовке как детей, так и участников СВО», – подчеркнула Анна Кузнецова.Инклюзивный спортивный зал оборудован специализированными тренажерами, скамьями и другим оборудованием, максимально приспособленным для занятий адаптивным спортом и удобным для людей с ограничениями по здоровью, в том числе находящимся в инвалидных колясках.Возможности высоко оценили и сами ветераны специальной военной операции. «Многим бойцам, вернувшимся с СВО, нужна физическая и психологическая реабилитация, которая играет огромную роль в поддержании здоровья и в дальнейшем жизнеустройстве. У нас в регионе есть для этого хорошие ресурсы, в том числе для занятий адаптивным спортом. Открытие такого уникального зала – это еще один шанс для многих ребят поддержать свою форму, адаптироваться к мирной жизни и достичь новых высот», – отметил ветеран СВО, финалист региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода.Как рассказала директор школы «РиФ» Елена Соболева, сегодня в школе и ее филиалах адаптивным спортом занимаются 16 ветеранов, их сопровождают квалифицированные тренеры-преподаватели, имеющие огромный опыт работы с людьми с различными ограничениями по здоровью. «Среди них есть и те, кто зачислен в учебно-спортивные группы на общеразвивающие программы, такие как плавание, дартс, бочча, пулевая стрельба, занятия на тренажерах и лечебная физкультура. Кроме того, им доступны по показаниям массаж, гидромассаж, инфракрасная сауна, принятие терапевтических ванн. Новый тренажерный зал, безусловно, дает хорошие возможности как для ветеранов, так и для развития самой школы», – отметила директор учреждения.После знакомства с комплексом реабилитационных услуг, предоставляемых учреждением, и ходом тренировочного процесса вице-спикер Госдумы дала положительную оценку тем возможностям восстановления здоровья через спорт, которые созданы для людей с инвалидностью разных возрастов, а также высоким достижениям воспитанников школы.