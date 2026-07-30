Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована археологами

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Из перечня выявленных объектов культурного наследия исключен памятник археологии, который находится в Новобурасском районе. Основанием для этого стали завершенные спасательные археологические работы, в ходе которых «Курганная группа «Марьино-Лашмино-3» была полностью исследована. Накануне соответствующий приказ опубликовал комитет культурного наследия области.Объект обнаружили в 2022 году во время археологических разведок на участке, где планировалась реконструкция объекта для газовой промышленности. В связи с тем, что курганная группа попадала в зону стройки, весной 2026 года на её территории провели спасательные раскопки. Работы выполнила экспедиция под руководством археолога Светланы Курочкиной. Специалисты полностью изучили пять курганов, входящих в состав группы, и прилегающие к ним участки. Общая площадь исследований превысила 5 800 квадратных метров.В ходе раскопок были обнаружены археологические предметы, относящиеся к эпохе поздней бронзы. Среди наиболее интересных находок: разнообразная керамическая посуда, в том числе сосуды с орнаментом; несколько кремневых отщепов, которые являлись частью орудий; деталь конской упряжи — костяной псалий с циркульным орнаментом; останки людей и животных, а также остатки деревянных перекрытий, бересты и меловой подсыпки в погребениях. В настоящее время обнаруженные предметы проходят камеральную обработку и изучаются специалистами.Проведенная историко-культурная экспертиза подтвердила, что курганная группа изучена полностью, полученные данные являются исчерпывающим. В связи с завершением работ объект исключен из списка выявленных объектов культурного наследия.Фото: Александр ШереметьевКомитет культурного наследия Саратовской области