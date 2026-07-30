30 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:05 | 30 июля
Саратовец принимает участие во всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»
18:00 | 30 июля
 В музее истории СВО открыта выставка «Мы обвиняем – только факты»
17:30 | 30 июля
«Здоровье СВОих» - реальная помощь участникам специальной военной операции и членам их семей  
17:10 | 30 июля
Малым и средним предприятиям доступны широкие возможности для развития бизнеса за рубежом
17:00 | 30 июля
Юнармейская команда продолжает подготовку к окружному этапу «Гвардеец-2026»
16:38 | 30 июля
В «РиФе» открылся новый инклюзивный спортивный зал
15:42 | 30 июля
Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована археологами
15:30 | 30 июля
Здание с арочным проездом и деревянной галереей, принадлежавшее мещанину, зафиксировано в реестре памятников
15:11 | 30 июля
Ветеринарные лаборатории Новоузенска и Балаково подтвердили свою компетентность по международному стандарту
15:00 | 30 июля
«Поезда здоровья»: тысячи обследованных пациентов и продолжение программы до осени
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована археологами

Новости
Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована археологами

 
Из перечня выявленных объектов культурного наследия исключен памятник археологии, который находится в Новобурасском районе. Основанием для этого стали завершенные спасательные археологические работы, в ходе которых «Курганная группа «Марьино-Лашмино-3» была полностью исследована. Накануне соответствующий приказ опубликовал комитет культурного наследия области.
 
Объект обнаружили в 2022 году во время археологических разведок на участке, где планировалась реконструкция объекта для газовой промышленности. В связи с тем, что курганная группа попадала в зону стройки, весной 2026 года на её территории провели спасательные раскопки. Работы выполнила экспедиция под руководством археолога Светланы Курочкиной. Специалисты полностью изучили пять курганов, входящих в состав группы, и прилегающие к ним участки. Общая площадь исследований превысила 5 800 квадратных метров.
 
В ходе раскопок были обнаружены археологические предметы, относящиеся к эпохе поздней бронзы. Среди наиболее интересных находок: разнообразная керамическая посуда, в том числе сосуды с орнаментом; несколько кремневых отщепов, которые являлись частью орудий; деталь конской упряжи — костяной псалий с циркульным орнаментом; останки людей и животных, а также остатки деревянных перекрытий, бересты и меловой подсыпки в погребениях. В настоящее время обнаруженные предметы проходят камеральную обработку и изучаются специалистами.
 
Проведенная историко-культурная экспертиза подтвердила, что курганная группа изучена полностью, полученные данные являются исчерпывающим. В связи с завершением работ объект исключен из списка выявленных объектов культурного наследия.
 
Фото: Александр Шереметьев
Комитет культурного наследия Саратовской области