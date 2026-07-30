Малым и средним предприятиям доступны широкие возможности для развития бизнеса за рубежом

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Компании могут воспользоваться экспортными услугами бесплатно или же оплатить лишь их часть. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и обеспечить им необходимую экспертную поддержку во время расширения присутствия на зарубежных рынках.Сервис «Профессионалы экспорта» разработан Российским экспортным центром. Он предоставляет МСП все необходимые услуги для успешного выхода экспорт. Здесь можно найти консультантов и экспертов, готовых оказать поддержку и содействие в различных аспектах внешнеэкономической деятельности.В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить 10 услуг с господдержкой по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности: поиск иностранного покупателя; логистическое и таможенное сопровождение, участие в международных бизнес-миссиях и выставках, международная сертификация и аналитика. Финансируется до 100% стоимости услуги.Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнеры Российского экспортного центра. Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате от момента подачи заявки до подписания всех сопутствующих документов, что значительно упрощает работу и повышает доступность услуг.Получение услуг начинается с регистрации на платформе «Мой экспорт». Далее на сервисе «Профессионалы экспорта» нужно выбрать подходящую услугу, заполнить заявку, после чего система анализирует предоставленные данные и предлагает подходящих подрядчиков, которые могут оказать услугу. После выбора подрядчика можно подписать договор цифровыми подписями и после оказания услуги также онлайн подписать акт выполненных работ. После получения услуги можно оценить подрядчика.Сервис «Профессионалы экспорта» доступен по ссылке: https://myexport.exportcenter.ru/exporter/.Поддержка экспортеров реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».