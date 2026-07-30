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Ветеринарные лаборатории Новоузенска и Балаково подтвердили свою компетентность по международному стандарту

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Ветеринарные лаборатории Новоузенской и Балаковской районных станций по борьбе с болезнями животных успешно прошли процедуру подтверждения компетентности.

 
 
Оценка проводилась на соответствие строгим требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
 
Данный стандарт является идентичным международному. Его внедрение гарантирует применение единообразных методик испытаний, прослеживаемость измерений до государственных эталонов, а также уменьшает риск получения ложных результатов при диагностике заболеваний животных.
 
Специалисты двух лабораторий продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, умение работать со сложными пробами и строгое следование установленным регламентам. Успешное прохождение процедуры подтверждает точность проводимых анализов, достоверность выдаваемых экспертиз и надежность лабораторных заключений, которые используются для оформления ветеринарных сопроводительных документов.
 
Заключения лабораторий больше не нужно подтверждать заново при продаже товаров заграницу. Крупные сельхозпроизводители могут смело опираться на результаты местных экспертиз при проверках со стороны торговых сетей и контролирующих органов.
 
«Подтверждение компетентности по стандарту ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 — это объективный знак качества нашей работы, признанный на международном уровне. Для аграриев региона это гарантия безопасности продукции и уверенность в достоверности каждого выданного нами протокола испытаний», — отметил начальник Управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
 