 В музее истории СВО открыта выставка «Мы обвиняем – только факты»

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Это международный документальный фотопроект, главная цель которого — представить мировому сообществу неопровержимые доказательства преступлений киевского режима против мирного населения России. Экспозиция призвана противодействовать информационным фейкам и сохранить историческую правду для будущих поколений.В основе проекта — документальные кадры, сделанные непосредственно в зоне СВО и приграничных регионах. Материалы переведены на русский, английский, немецкий, французский и испанский языки. В течение 2026 года выставка будет экспонироваться как в России, так и за рубежом.Автор и продюсер — Сергей Венявский (главный редактор издательства «Новые регионы России», член СЖР). Соавтор и куратор — Родион Мирошник (посол по особым поручениям МИД России). Генеральный спонсор — Фонд поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом.Фотовыставка расположена в главном зале музея. Вход свободный.