Юнармейская команда продолжает подготовку к окружному этапу «Гвардеец-2026»

просмотров: 111

На базе Саратовского кадетского корпуса имени В.В. Талалихина проходит подготовка саратовской команды для участия в окружном этапе юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026», входящих в состав общественных проектов ПФО и реализуемых под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.В течение пяти дней ребята отрабатывают военно-прикладные дисциплины, занимаются спортом и репетируют творческие номера. Одним из ключевых элементов подготовки стала игра в лазертаг. Юнармейцы уже имеют опыт совместных тренировок, в том числе в ходе сборов в начале лета. Команда отработала тактические схемы: взаимодействие в парах, поддержку и передачу информации в бою.«Для будущих бойцов это важная игра. В лазертаге мы отрабатываем тактику, слаженность, понимание того, как вести себя в разных условиях. Сейчас мы готовимся к окружному этапу, где нас ждёт пейнтбол – это уже совсем другой уровень, и мы должны быть готовы», — рассказал Егор Завидов, ученик Татищевского лицея.По словам заместителя министра образования Саратовской области Михаила Попова, такие сборы дают необходимые навыки: «Ребята проходят физическую, строевую и тактическую подготовку, получают дополнительные знания об истории нашего государства, которые пригодятся им не только на сборах, но и в дальнейшей жизни».Окружные сборы «Гвардеец» пройдут в Пензе с 1 по 21 августа, где за звание лучших будут бороться делегации из 14 регионов Приволжского федерального округа. Участников ждёт комплексная программа: физическая, строевая, огневая и парашютная подготовка, изучение современной тактики, занятия по истории России, встречи с защитниками Отечества, а также экскурсии, включая музей-заповедник «Тарханы».