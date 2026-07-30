Здание с арочным проездом и деревянной галереей, принадлежавшее мещанину, зафиксировано в реестре памятников

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Дом в Саратове, где жил мещанин, изготавливавший мебель, вошёл во всероссийский реестр объектов культурного наследия. Старинное здание на улице Челюскинцев, 67, признано объектом муниципального значения. Накануне комитет культурного наследия области утвердил соответствующий приказ.Ранее проведенная экспертиза установила, что здание построено в конце XIX века в эклектичном кирпичном стиле. Уточнить время постройки этого дома помогли старинные карты. На планах Саратова 1870 и 1881 годов дворовое место ещё не имело каменного здания и на картах не обозначалось. Впервые дом появился в документах позже, а уже в начале XX века адрес-календари зафиксировали его владельца — мещанина Ивана Прокофьевича Харитонова. По мнению эксперта, во дворе находилась столярная мастерская, где Харитонов изготавливал мебель на продажу. Эта информация подтвердилась благодаря справочнику «Вся Россия» за 1900 год. После революции дом был национализирован и отдан под жилые квартиры.Уникальные особенности строения также были установлены во время экспертизы. Так, в предмет охраны вошли и главный фасад, и элементы дворового. На первом этаже парадного фасада выделены угловые ризалиты с входами. Они подчёркнуты пилястрами — плоскими вертикальными выступами, украшенными ступенчатыми элементами и нишами. Дверные проёмы имеют лучковое завершение с профилированными бровками. Композицию фасада завершают три аттика: два угловых и центральный с прямоугольным слуховым окном. Фасад украшен горизонтальной рустовкой первого этажа, межэтажным карнизом и венчающим карнизом с декоративными консолями. Особый интерес представляет дворовый фасад. Второй этаж опоясывает открытая деревянная галерея с резным карнизом, а над ней возвышается слуховое окно чердака с двускатной крышей. Окна дворового фасада имеют лучковые перемычки, оформлены наличниками и подоконными карнизами, а на втором этаже дополнены профилированными сандриками. Завершает композицию ступенчатый венчающий карниз с дентикулами. В интерьерах зафиксированы филенчатые двери и деревянная межэтажная лестница с ограждением и профилированным поручнем. Все эти детали теперь подлежат обязательному сохранению.