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«Поезда здоровья»: тысячи обследованных пациентов и продолжение программы до осени

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В селе Любимово Советского района специалисты «Поезда здоровья» осмотрели 55 жителей, у 34 выявлены отклонения в состоянии здоровья, направлены на госпитализацию 2 пациента, на дополнительное обследование - 20 человек.




Ежегодно с апреля по сентябрь «Поезда здоровья» выезжают в отдалённые районы области. В составе «Поездов здоровья» работают передвижные медицинские комплексы для проведения диагностических исследований и осмотра специалистами. Обследования жителей сельских территорий проводят ведущие врачи областных медицинских организаций, городских клинических больниц и поликлиник Саратова и Энгельса. При необходимости пациенты направляются на госпитализацию, в том числе в стационары Саратова и Энгельса.
 
В 2026 году мобильные бригады «Поездов здоровья» уже совершили 30 выездов в различные муниципальные районы области. В профилактических акциях приняли участие более 3,4 тыс. жителей, у 1,4 тыс. чел. выявлены отклонения в состоянии здоровья, направлены на госпитализацию 116 пациентов, на дополнительное обследование – более 900 человек.
 
«Основная цель «Поездов здоровья» - повышение качества оказания медицинской помощи жителям региона, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах, формирование устойчивой мотивацию к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, регулярному профилактическому медицинскому осмотру. «Поезд здоровья» - это уже традиция, которой мы следуем уже на протяжении многих лет. И она приносит свой положительный результат. Работа мобильных бригад будет продолжена в августе и сентябре 2026 года», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 