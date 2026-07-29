Лагерь имени Володи Дубинина встретил юбилей праздничным концертом

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В этом году Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени Володи Дубинина, филиал Центра образования «Родник знаний», отмечает 65-летний юбилей. За шесть с половиной десятилетий здесь выросло не одно поколение ребят, сменились сотни смен, сложились традиции, которые бережно сохраняются и сегодня.В честь юбилея в лагере состоялся театрализованный концерт. На сцене выступили творческие коллективы – Театр танца «Домино», Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова, а также сами воспитанники лагеря, которые готовили номера вместе с вожатыми.«Лагерь имени Дубинина – это целая система, где переплетаются образование, развитие и забота. Здесь созданы комфортные условия для всех, включая ребят с ОВЗ. Отдельные слова благодарности педагогическому коллективу, который вкладывает душу в создание незабываемого отдыха для детей», — отметила заместитель министра образования области Галина Калягина.За 65 лет лагерь имени Дубинина стал для многих второй семьёй. Сюда возвращаются уже бывшие воспитанники – теперь уже в качестве вожатых и педагогов.