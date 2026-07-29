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Пушкинская библиотека рассказала об «Ангелах Донбасса»

Новости
Пушкинская библиотека рассказала об «Ангелах Донбасса»

 
В День памяти детей — жертв войны в Новороссии Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина организовала музыкально-поэтическую программу «В память об „Ангелах Донбасса“».
 
Мероприятие прошло с целью честного разговора с детьми о трагических  страницах истории через доступные и близкие им образы.
 
Школьники познакомились с произведениями о Великой Отечественной войне и современными стихами и песнями, в том числе произведениями Владислава Коржавина и Игоря Растеряева.
 
Эмоциональным центром встречи стало музыкальное выступление сотрудников Пушкинского зала Ильи Ромащенко и Александра Блонского. В их исполнении прозвучали песни «На безымянной высоте», «Минуты тишины», «От героев былых времён» и другие.
 
Важной частью программы стала тематическая книжная выставка. Библиотекари представили издания саратовских авторов: документальные воспоминания фронтовиков и рассказы о судьбах людей на приграничных территориях. Через книги и художественные образы детям показали, как память о прошлом помогает лучше понимать настоящее и не оставаться равнодушными к чужой боли.
 
Особую эмоциональную ноту внесло совместное творческое занятие: под руководством библиотекарей ребята сложили бумажных журавликов — символы мира и надежды.
 
 - Музыка и поэзия помогли сделать серьёзные и горькие темы понятными и не пугающими. Мероприятие способствовало воспитанию сочувствия, бережного отношения к чужой боли и чувства сопричастности истории своей страны. Наша библиотека продолжит практику мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание гуманистических ценностей среди молодого поколения, - отметила директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Наталья Абрамова.
 