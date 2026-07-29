Пушкинская библиотека рассказала об «Ангелах Донбасса»

просмотров: 39

В День памяти детей — жертв войны в Новороссии Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина организовала музыкально-поэтическую программу «В память об „Ангелах Донбасса“».Мероприятие прошло с целью честного разговора с детьми о трагических страницах истории через доступные и близкие им образы.Школьники познакомились с произведениями о Великой Отечественной войне и современными стихами и песнями, в том числе произведениями Владислава Коржавина и Игоря Растеряева.Эмоциональным центром встречи стало музыкальное выступление сотрудников Пушкинского зала Ильи Ромащенко и Александра Блонского. В их исполнении прозвучали песни «На безымянной высоте», «Минуты тишины», «От героев былых времён» и другие.Важной частью программы стала тематическая книжная выставка. Библиотекари представили издания саратовских авторов: документальные воспоминания фронтовиков и рассказы о судьбах людей на приграничных территориях. Через книги и художественные образы детям показали, как память о прошлом помогает лучше понимать настоящее и не оставаться равнодушными к чужой боли.Особую эмоциональную ноту внесло совместное творческое занятие: под руководством библиотекарей ребята сложили бумажных журавликов — символы мира и надежды.- Музыка и поэзия помогли сделать серьёзные и горькие темы понятными и не пугающими. Мероприятие способствовало воспитанию сочувствия, бережного отношения к чужой боли и чувства сопричастности истории своей страны. Наша библиотека продолжит практику мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание гуманистических ценностей среди молодого поколения, - отметила директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Наталья Абрамова.