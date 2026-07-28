Саратовские мамы могут получить 150 тысяч рублей на развитие бизнеса

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Программа реализуется Минэкономразвития России по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».К участию приглашаются женщины с детьми или в декрете, у которых есть бизнес (до 3 лет) или бизнес-идея, которую хочется реализовать.На программе они получат:-базовые знания о ведении бизнеса;-помощь в доработке бизнес-идеи;-консультации экспертов и успешных предпринимателей;-возможность получить стартовый капитал.Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей. Средства можно направить на реализацию бизнес-плана, который участницы дорабатывают во время обучения.В рамках федерального этапа экспертное жюри выберет 25 лучших проектов среди победительниц региональных этапов. Они получат возможность выиграть до 1 млн рублей на развитие проекта.Заявку можно подать до 17 августа по ссылке: мама-предприниматель.рф