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В области завершено благоустройство 69 территорий по нацпроекту

Новости
В области завершено благоустройство 69 территорий по нацпроекту

 
В Саратовской области продолжается благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
 
В настоящее время завершено благоустройство 69 территорий или более половины от общего количества объектов. 
 
Так, в рабочем поселке Степное Советского района благоустроили парк имени Г.С. Лузянина. Там сделали новые пешеходные дорожки, поставили ограждение. Кроме того, в рамках федерального проекта устроили дорожки, установили лавочки, урны и в районе в районе улицы Октябрьской.
 
«Благодаря федеральной программе города и поселки Саратовской области становятся более красивыми, комфортными для проживания и безопасными. Новые удобные лавочки, урны, поставленные в нужном месте, качели, красивые цветники - это все и создает современную городскую среду», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
 