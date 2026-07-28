Семья участника СВО из Саратова стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

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Многодетная семья Сергея и Евгении Дубс из Саратова признана победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья Защитника Отечества». Об этом во вторник сообщили в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.Глава семьи Сергей Дубс с 2022 года является участником специальной военной операции (СВО). За проявленное мужество он награжден медалями Минобороны РФ «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции», медалью Жукова, «За отвагу», а также знаком общественного признания «Отец солдата». Увлекается парашютным спортом, вовлекая в занятия всю семью. По стопам отца пошел старший сын Андрей: он также с 2022 года участвует в СВО, отмечен медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», Жукова и «Участнику СВО». В периоды отпусков отец и сын проводят в саратовских школах уроки мужества.Евгения Дубс успешно совмещает ведение домашнего хозяйства с активной общественной и волонтерской деятельностью. Она представляет Комитет семей воинов Отечества, участвует в проекте «Жены Героев. Саратовская область» и волонтерской группе «ZOV Души», оказывая поддержку семьям героев и медицинским госпиталям. Супруга награждена медалью «За содействие СВО» и почетным знаком «Мать защитника Отечества».В семье также растут две дочери. Старшая, Екатерина, учится в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского на педагога-психолога, уже создала собственную семью и воспитывает ребенка. Младшая, Елизавета, отличается успехами в учебе и творческих конкурсах. Вся семья регулярно участвует в благотворительных акциях в поддержку участников СВО и их родственников.Осенью прошлого года супруги Дубс отпраздновали жемчужную свадьбу — 30-летие со дня бракосочетания, за что были удостоены медали «За любовь и верность».«Мы гордимся нашими семьями, которые являются хранителями истинных семейных ценностей, подают пример молодежи, показывая, что крепкая семья — это поддержка и опора, которая дает силы для новых свершений», — отметил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов, поздравляя семью с победой.Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 11-й раз под эгидой Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году участниками регионального этапа в Саратовской области стала 671 семья, на федеральный этап вышли 35 саратовских семей. Всего за историю существования конкурса в его летопись были занесены истории 11 семей-победителей из региона.