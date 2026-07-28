Саратовским краеведам-энтузиастам и непрофессиональным экскурсоводам помогут создать авторские экскурсии

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Стартовал приём заявок на бесплатный заочный образовательный трек для краеведов-энтузиастов и непрофессиональных экскурсоводов, в рамках которого участники смогут создать уникальный историко-культурный продукт – от определения формата, сбора и оформления контента до продвижения проекта, набора аудитории и монетизации.Цель заочного образовательного трека – создать не менее 20 уникальных историко-культурных продуктов в формате экскурсий.Приём заявок открыт с 22 июля по 13 августа на сайте dostoverno.ru. Старт заочного курса – 14 августа.Дистанционный образовательный трек организован в рамках проекта «Новое русское краеведение», инициированного Лекторием Dостоевский и Клубом любителей русской истории при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.