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Саратовским краеведам-энтузиастам и непрофессиональным экскурсоводам помогут создать авторские экскурсии

Новости
Саратовским краеведам-энтузиастам и непрофессиональным экскурсоводам помогут создать авторские экскурсииСаратовским краеведам-энтузиастам и непрофессиональным экскурсоводам помогут создать авторские экскурсии

 
Стартовал приём заявок на бесплатный заочный образовательный трек для краеведов-энтузиастов и непрофессиональных экскурсоводов, в рамках которого участники смогут создать уникальный историко-культурный продукт – от определения формата, сбора и оформления контента до продвижения проекта, набора аудитории и монетизации.
 
Цель заочного образовательного трека – создать не менее 20 уникальных историко-культурных продуктов в формате экскурсий.
 
Приём заявок открыт с 22 июля по 13 августа на сайте dostoverno.ru. Старт заочного курса – 14 августа.
 
Дистанционный образовательный трек организован в рамках проекта «Новое русское краеведение», инициированного Лекторием Dостоевский и Клубом любителей русской истории при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 