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Студенты Саратовской области получат 55 млн рублей на развитие технологических стартапов

Новости
Пятьдесят пять технологических проектов, разработанных студентами Саратовской области, стали победителями конкурсной программы Фонда содействия инновациям и получат гранты по 1 млн рублей на реализацию своих идей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития.




Всего по стране гранты в рамках данной программы получат 2 250 победителей. Саратовская область демонстрирует устойчивый рост в сфере молодежного технологического предпринимательства: прирост числа проектов-победителей в регионе составил 54%, что позволило субъекту войти в топ-10 по динамике роста среди всех участников конкурса.

Наибольшую активность саратовские разработчики проявили в направлениях «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Цифровые технологии». Среди победивших идей – технология переработки древесины от сноса домов в мульчу для ферм, создание продуктов для профилактики возрастных заболеваний из отходов сокового производства, а также разработка линейки сухих суповых концентратов для нужд туризма.

Значительная часть заявок была посвящена агропромышленному комплексу. В число поддержанных проектов вошли препарат для повышения устойчивости пшеницы, VR-тренажер для обучения управлению сельхозтехникой, интеллектуальная система «электронный пастух», универсальная зарядная станция для агропромышленных роботов и микроэлементный комплекс для повышения продуктивности в животноводстве.

«55 проектов саратовских студентов в числе победителей — это отличный результат. Гордимся тем, что в нашей области живет такая разноплановая и целеустремленная молодежь. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такие таланты оставались в регионе и развивали свое дело», – отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

В региональном правительстве подчеркнули, что поддержка молодежных предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Консультации по вопросам участия в грантовых программах Фонда содействия инновациям можно получить в региональном представительстве организации по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85, или по телефону: 8 (8452) 75-64-03.