Более 300 тысяч жителей Саратовской области присоединились к домовым чатам MAX
В рамках внедрения национального мессенджера MAX централизованно на базе приложения «Госуслуги.Дом» создаются домовые чаты, которые позволяют оперативно решать вопросы содержания общего имущества.
Количество пользователей, зарегистрированных в домовых чатах на территории области, превысило 310 тысяч человек.
Присоединиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» (кнопка «Домовой чат» на главной странице) либо обратившись в свою управляющую организацию для получения ссылки-приглашения.
Также, официальные каналы на этой платформе создали уже более 200 управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.
Через указанные каналы жители многоквартирных домов могут оперативно получать актуальную информацию от своих управляющих и ресурсоснабжающих организаций: уведомления о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг, сроках проведения ремонтных работ, изменениях в тарифах и иные важные новости в сфере ЖКХ.
С перечнем всех организаций, имеющих свои каналы в мессенджере «МАКС», можно ознакомиться по ссылке.
Количество пользователей, зарегистрированных в домовых чатах на территории области, превысило 310 тысяч человек.
Присоединиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» (кнопка «Домовой чат» на главной странице) либо обратившись в свою управляющую организацию для получения ссылки-приглашения.
Также, официальные каналы на этой платформе создали уже более 200 управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.
Через указанные каналы жители многоквартирных домов могут оперативно получать актуальную информацию от своих управляющих и ресурсоснабжающих организаций: уведомления о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг, сроках проведения ремонтных работ, изменениях в тарифах и иные важные новости в сфере ЖКХ.
С перечнем всех организаций, имеющих свои каналы в мессенджере «МАКС», можно ознакомиться по ссылке.