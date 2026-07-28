28 июля 2026 ВТОРНИК
Новости
10:21 | 28 июля
Студенты Саратовской области получат 55 млн рублей на развитие технологических стартапов
10:05 | 28 июля
В Саратовской области завершили благоустройство дворов 23 медицинских учреждений
09:53 | 28 июля
В Балашовской  детской  библиотеке установили современную мебель
18:00 | 27 июля
Вячеслав Володин награжден орденом «За доблестный труд»
17:45 | 27 июля
Региональный штаб общественного наблюдения за выборами подписал соглашения с политическими партиями
17:28 | 27 июля
Продолжается регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» от ПривЖД
14:30 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
13:35 | 27 июля
Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКХ
11:30 | 27 июля
Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров
11:00 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Региональный штаб общественного наблюдения за выборами подписал соглашения с политическими партиями

Новости

В Саратовской области состоялось подписание соглашений между региональным штабом общественного наблюдения за выборами и региональными отделениями политических партий.


Соглашения регламентируют взаимодействие сторон по организации общественного наблюдения в дни проведения голосования на выборах, направлены на выстраивание единого подхода к подготовке общественных наблюдателей, координацию действий на избирательных участках и оперативное реагирование на возможные нарушения. Это позволит объединить ресурсы и опыт сторон для обеспечения прозрачности и открытости избирательного процесса.

Соглашения подписаны с региональными отделениями партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Справедливая Россия», «Родина» и «Коммунисты России».

Председатель регионального штаба общественного наблюдения Борис Шинчук подчеркнул значимость института общественного наблюдения при проведении выборов:
«Общественное наблюдение — важнейший инструмент обеспечения открытости и легитимности выборов и их результатов. Благодаря работе наблюдателей граждане получают возможность убедиться в том, что избирательный процесс проходит в строгом соответствии с законом. Подписание соглашений с партиями — это важный шаг к совместной организации наблюдения и формированию единых стандартов подготовки наблюдателей. Такой подход позволяет выстроить системную работу, где каждая сторона вносит свой вклад в защиту избирательных прав граждан».

Напомним, что ранее Региональный штаб общественного наблюдения за выборами в рамках подготовки к Единому дню голосования подписал аналогичные соглашения с 30 общественными организациями.