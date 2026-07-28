Региональный штаб общественного наблюдения за выборами подписал соглашения с политическими партиями

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Соглашения регламентируют взаимодействие сторон по организации общественного наблюдения в дни проведения голосования на выборах, направлены на выстраивание единого подхода к подготовке общественных наблюдателей, координацию действий на избирательных участках и оперативное реагирование на возможные нарушения. Это позволит объединить ресурсы и опыт сторон для обеспечения прозрачности и открытости избирательного процесса.Соглашения подписаны с региональными отделениями партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Справедливая Россия», «Родина» и «Коммунисты России».Председатель регионального штаба общественного наблюдения Борис Шинчук подчеркнул значимость института общественного наблюдения при проведении выборов:«Общественное наблюдение — важнейший инструмент обеспечения открытости и легитимности выборов и их результатов. Благодаря работе наблюдателей граждане получают возможность убедиться в том, что избирательный процесс проходит в строгом соответствии с законом. Подписание соглашений с партиями — это важный шаг к совместной организации наблюдения и формированию единых стандартов подготовки наблюдателей. Такой подход позволяет выстроить системную работу, где каждая сторона вносит свой вклад в защиту избирательных прав граждан».Напомним, что ранее Региональный штаб общественного наблюдения за выборами в рамках подготовки к Единому дню голосования подписал аналогичные соглашения с 30 общественными организациями.