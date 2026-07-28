Вячеслав Володин награжден орденом «За доблестный труд»
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации депутатам Государственной Думы. Президент России отметил вклад парламентариев в развитие страны и укрепление ее позиций.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин удостоен ордена «За доблестный труд». Высокая награда вручена за значительный вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Это признание многолетней работы спикера нижней палаты парламента на благо общества и государства.
Более подробная информация о мероприятии и списке награжденных доступна на официальном сайте Кремля.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин удостоен ордена «За доблестный труд». Высокая награда вручена за значительный вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Это признание многолетней работы спикера нижней палаты парламента на благо общества и государства.
Более подробная информация о мероприятии и списке награжденных доступна на официальном сайте Кремля.