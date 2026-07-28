Продолжается регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» от ПривЖД

просмотров: 202

По последним данным, регистрацию уже прошли 249 человек, которым удалось собрать 104,5 тыс. ₽. Данная сумма составляет почти половину от необходимого объема средств.Для оказания поддержки предлагается зарегистрироваться на одну из доступных дистанций (500 м, 1520 м, 3 км, 5 км или 10 км) с оплатой стартового взноса. Также предусмотрена возможность внесения благотворительного взноса без непосредственного участия в забеге в специальной категории «Не бегу, но помогаю». Дополнительно можно подарить слот другу или распространить информацию об акции в социальных сетях, поскольку важна любая помощь.Зарегистрированные участники получат брендированную майку, кепку, а также медаль участника. Присоединение новых людей позволит быстрее завершить сбор средств и помочь Евгению вернуться к активной жизни. Регистрация открыта по ссылке: reg.russiarunning.com/event/RzdR...