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Продолжается регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» от ПривЖД

Новости
Продолжается регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!», организованный Приволжской железной дорогой в честь Дня железнодорожника. Все вырученные средства будут направлены в фонд «Созидание» на реабилитацию Евгения Шиповского (2021 г.р., Астрахань). Целевая сумма сбора составляет 210 тыс. ₽.


По последним данным, регистрацию уже прошли 249 человек, которым удалось собрать 104,5 тыс. ₽. Данная сумма составляет почти половину от необходимого объема средств.

Для оказания поддержки предлагается зарегистрироваться на одну из доступных дистанций (500 м, 1520 м, 3 км, 5 км или 10 км) с оплатой стартового взноса. Также предусмотрена возможность внесения благотворительного взноса без непосредственного участия в забеге в специальной категории «Не бегу, но помогаю». Дополнительно можно подарить слот другу или распространить информацию об акции в социальных сетях, поскольку важна любая помощь.

Зарегистрированные участники получат брендированную майку, кепку, а также медаль участника. Присоединение новых людей позволит быстрее завершить сбор средств и помочь Евгению вернуться к активной жизни. Регистрация открыта по ссылке: reg.russiarunning.com/event/RzdR...