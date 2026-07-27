27 июля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:30 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
13:35 | 27 июля
Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКХ
11:30 | 27 июля
Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров
11:00 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
10:12 | 27 июля
В Саратовской области осенью состоится масштабный детский турнир по шахматам
09:04 | 27 июля
Саратовцы отметили День Военно-морского флота России
19:38 | 25 июля
Панков о ремонте моста в Ртищевском районе: В первую очередь это вопросы безопасности
13:32 | 25 июля
Саратовский корсовет движения «Юный друг полиции» признан лучшим на Всероссийском конкурсе
16:30 | 24 июля
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм
15:30 | 24 июля
Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области

Новости
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области

 
В Российско-немецком доме города Маркса прошла встреча с участниками ежегодного международного автопробега «Мир с Россией», организованного немецкой некоммерческой организацией «Дружба Глобаль». Во встрече приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, представители администрации Марксовского района, руководители местных и региональных общественных и национально-культурных организаций, а также активисты национально-культурной автономии немцев Марксовского района. Мероприятие прошло в теплой атмосфере и стало важным этапом в укреплении дружеских связей между Россией и Германией.
 
В состав делегации вошли активисты, выступающие за развитие добрососедских отношений с Российской Федерацией. С 17 июля по 9 августа участники преодолевают маршрут через Германию, Польшу и несколько российских городов: Тверь, Старую Рязань, Маркс, Самару, Казань, Нижний Новгород и Ржев. В рамках поездки организаторы посещают советские воинские мемориалы, проводят встречи с общественно-политическими деятелями и серию культурных мероприятий.
 
В Марксе гости побывали на старом городском кладбище, посетили католический и лютеранский соборы, а также Марксовский краеведческий музей. Иностранные участники отметили бережное отношение к историческому наследию и высокий уровень межконфессионального согласия в регионе.
 