Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКХ
В Саратовской области многодетные семьи могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В настоящее время этой мерой поддержки пользуются почти 9,5 тысячи многодетных семей.
«Эта мера поддержки действует в нашей области более 15 лет и является востребованной помощью от государства. Ее предоставление не зависит от уровня дохода семьи. При рождении в семье третьего ребенка появляется право на компенсацию в размере 30%, с рождением каждого последующего ребенка размер компенсации увеличивается на 5 % за каждого последующего ребенка, но не более фактических затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одним из условий назначения меры поддержки является своевременная оплата услуг», – напомнила первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева.
Подать заявление на компенсацию удобно через Госуслуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form,
также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения.
Всю интересующую информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб. 2 или обратиться через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», виджет которой размещен на сайте ведомства.
В настоящее время этой мерой поддержки пользуются почти 9,5 тысячи многодетных семей.
«Эта мера поддержки действует в нашей области более 15 лет и является востребованной помощью от государства. Ее предоставление не зависит от уровня дохода семьи. При рождении в семье третьего ребенка появляется право на компенсацию в размере 30%, с рождением каждого последующего ребенка размер компенсации увеличивается на 5 % за каждого последующего ребенка, но не более фактических затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одним из условий назначения меры поддержки является своевременная оплата услуг», – напомнила первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева.
Подать заявление на компенсацию удобно через Госуслуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form,
также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения.
Всю интересующую информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб. 2 или обратиться через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», виджет которой размещен на сайте ведомства.