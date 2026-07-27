27 июля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:30 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
13:35 | 27 июля
Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКХ
11:30 | 27 июля
Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров
11:00 | 27 июля
Участников международного автопробега «Мир с Россией» познакомили с культурным многообразием Саратовской области
10:12 | 27 июля
В Саратовской области осенью состоится масштабный детский турнир по шахматам
09:04 | 27 июля
Саратовцы отметили День Военно-морского флота России
19:38 | 25 июля
Панков о ремонте моста в Ртищевском районе: В первую очередь это вопросы безопасности
13:32 | 25 июля
Саратовский корсовет движения «Юный друг полиции» признан лучшим на Всероссийском конкурсе
16:30 | 24 июля
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм
15:30 | 24 июля
Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКХ

Новости / Новости ЖКХ
В Саратовской области многодетные семьи могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 
 
В настоящее время этой мерой поддержки пользуются почти 9,5 тысячи многодетных семей.
 
«Эта мера поддержки действует в нашей области более 15 лет и является востребованной помощью от государства. Ее предоставление не зависит от уровня дохода семьи. При рождении в семье третьего ребенка появляется право на компенсацию в размере 30%, с рождением каждого последующего ребенка размер компенсации увеличивается на 5 % за каждого последующего ребенка, но не более фактических затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одним из условий назначения меры поддержки является своевременная оплата услуг», – напомнила первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева.
 
Подать заявление на компенсацию удобно через Госуслуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form,
также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения.
 
Всю интересующую информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб. 2 или обратиться через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», виджет которой размещен на сайте ведомства.
 