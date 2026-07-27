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Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров

Новости
Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров


По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ситуация с обеспечением топливом в регионе постепенно стабилизируется. В связи с этой положительной динамикой сегодня на заседании оперативного штаба будет рассмотрен вопрос об увеличении лимита продажи бензина для физических лиц с 30 до 40 литров.

Глава региона поставил перед отраслевыми руководителями задачу продолжить осуществление строгого контроля в ответственных сферах. Стратегически важным направлением остается бесперебойное обеспечение топливом аварийных, экстренных и коммунальных служб. Отдельное внимание уделяется поддержке аграриев, у которых в текущий период идет активная уборочная кампания.