Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах увеличить лимит продажи бензина для физических лиц до 40 литров

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По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ситуация с обеспечением топливом в регионе постепенно стабилизируется. В связи с этой положительной динамикой сегодня на заседании оперативного штаба будет рассмотрен вопрос об увеличении лимита продажи бензина для физических лиц с 30 до 40 литров.Глава региона поставил перед отраслевыми руководителями задачу продолжить осуществление строгого контроля в ответственных сферах. Стратегически важным направлением остается бесперебойное обеспечение топливом аварийных, экстренных и коммунальных служб. Отдельное внимание уделяется поддержке аграриев, у которых в текущий период идет активная уборочная кампания.