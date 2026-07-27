В Саратовской области осенью состоится масштабный детский турнир по шахматам
Осенью этого года в Саратовской области запланировано проведение масштабного областного турнира по шахматам среди детей. Инициатором организации соревнований выступил губернатор региона Роман Бусаргин, который поручил обеспечить участие в турнире всех районов области.
Ожидается, что общее количество участников составит около 40 тысяч школьников. Соревнования будут проходить в несколько этапов. Первоначально отбор состоится внутри образовательных учреждений по двум возрастным категориям. Затем лучшие юные шахматисты проявят свое мастерство на муниципальном уровне. В финальной стадии за главный кубок поборются восемь сильнейших игроков от каждой территории.
Губернатор Роман Бусаргин отметил значимость данного мероприятия:
«Турнир станет частью большой стратегии по развитию доступного детского спорта. Принять участие в нем сможет каждый ребенок. Как и в случае с региональными соревнованиями по дворовым футболу и хоккею, считаю правильным предусмотреть для победителей, призеров и их наставников денежные поощрения. Соответствующее поручение дано профильному министерству».
Ожидается, что общее количество участников составит около 40 тысяч школьников. Соревнования будут проходить в несколько этапов. Первоначально отбор состоится внутри образовательных учреждений по двум возрастным категориям. Затем лучшие юные шахматисты проявят свое мастерство на муниципальном уровне. В финальной стадии за главный кубок поборются восемь сильнейших игроков от каждой территории.
Губернатор Роман Бусаргин отметил значимость данного мероприятия:
«Турнир станет частью большой стратегии по развитию доступного детского спорта. Принять участие в нем сможет каждый ребенок. Как и в случае с региональными соревнованиями по дворовым футболу и хоккею, считаю правильным предусмотреть для победителей, призеров и их наставников денежные поощрения. Соответствующее поручение дано профильному министерству».