Саратовцы отметили День Военно-морского флота России

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В Саратовской области прошел комплекс патриотических мероприятий, посвященных 330-й годовщине образования Военно-морского флота России. Мероприятия объединили представителей органов власти, ветеранских, военно-патриотических и молодежных организаций, а также ветеранов Военно-морского флота.Торжества начались на Набережной космонавтов, где у памятника «Погибшим морякам и речникам всех поколений» прошел митинг. Первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Денис Попонов поздравил ветеранов ВМФ и участников мероприятия от имени губернатора Романа Бусаргина.«Русские моряки испокон веков отличались мужеством и отвагой, высоким профессиональным мастерством и искренней любовью к Родине. Среди защитников морских границ России есть и наши с вами земляки-саратовцы, чьи подвиги навсегда вошли в историю Российского государства», – отмечено в поздравительном адресе главы региона.В заключение митинга участники почтили память погибших моряков минутой молчания и возложили цветы.Продолжились мероприятия в кинотеатре «Победа», где состоялось торжественное собрание с участием ветеранов морской службы. Отличившихся наградили региональными наградами, общественными медалями и знаками.В рамках праздничных мероприятий также состоялось возложение цветов к подножию памятника «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг Северного флота 1942–1944 годов» в городском парке «Липки».Мероприятия, приуроченные к юбилейной дате прошли в других муниципальных образованиях области. В Энгельсе торжественный митинг состоялся на Аллее Памяти в городском парке «Покровский» у памятника «Честь и слава военным морякам-покровчанам всех поколений». Поздравления энгельсским ветеранам морской службы и участникам мероприятия от главы региона передал заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко.Завершился комплекс мероприятий парадом маломерных судов, стартовавшим от верховья Шумейских островов. На церемонии открытия парада участники почтили память погибших моряков минутой молчания, возложили венок и цветы на воду. После этого флотилия под звуки военно-морского марша выдвинулась по реке Котлубань к конечной точке — остановочному пункту Шалово.Комплекс мероприятий проведен по инициативе ветеранских и военно-патриотических организаций области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики, Средневолжского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, а также органов местного самоуправления.