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В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм

Новости
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм



В реабилитационном центре военных учат преодолевать последствия перенесенных боевых психических травм

Ветеран боевых действий, участник программы «Наши герои» Виктор Стольников встретился с участниками СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Кристалл».

Виктор Стольников, военный врач-психиатр, рассказал, как и чем помогают специалисты, ответил на вопросы. По мнению участников встречи, большую поддержку могут оказать и родные бойцов, поэтому их также можно привлекать к этой работе.

«В числе озвученных предложений - меры по поддержке матерей и жен, потерявших своих близких в ходе СВО», - поделилась участница встречи Алла Фетисова, координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».