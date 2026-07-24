В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм

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В реабилитационном центре военных учат преодолевать последствия перенесенных боевых психических травмВетеран боевых действий, участник программы «Наши герои» Виктор Стольников встретился с участниками СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Кристалл».Виктор Стольников, военный врач-психиатр, рассказал, как и чем помогают специалисты, ответил на вопросы. По мнению участников встречи, большую поддержку могут оказать и родные бойцов, поэтому их также можно привлекать к этой работе.«В числе озвученных предложений - меры по поддержке матерей и жен, потерявших своих близких в ходе СВО», - поделилась участница встречи Алла Фетисова, координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».