Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников

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В эти выходные, 25 и 26 июля, Парк покорителей космоса в Саратовской области обещает притянуть не только поклонников космической истории, но и тех, кто ищет летнее вдохновение с мольбертом в руках. На два дня территория у памятных мест, связанных с Юрием Гагарином, превратится в большую творческую площадку: выставки, пленэр и практические мастер‑классы составят насыщенную программу для жителей и гостей региона.Главная выставка семейной династии Воронецких соберёт работы нескольких поколений художников. Их полотна отличаются особым чувством цвета и преемственностью художественных традиций. Это уникальная возможность увидеть, как одна династия и одна манера письма проходят сквозь годы, сохраняя связь с личным наблюдением и мастерством.Особое место в программе займёт пленэр «Гагаринское поле: взгляд художника». Участников приглашают брать мольберт или блокнот для зарисовок и искать ракурсы, которые обычно скрыты от туристов. Организаторы на месте покажут уголки парка и световые эффекты полуденного июля, которые можно поймать только в эти летние дни. Для многих участников пленэр станет не столько шансом повторить известные кадры, сколько возможностью увидеть знакомое место по‑новому.Практическая часть мероприятия сосредоточена вокруг мастер‑класса заслуженного художника Елисея Воронецкого‑Литау. В отличие от традиционных лекционных форматов, мастер говорит о себе через творчество: занятия строятся на отработке приёмов и создании законченных работ прямо в парке. Участники уедут не только с впечатлениями, но и собственной картиной, что делает событие привлекательным для тех, кто давно откладывал первый шаг к кисти.Мероприятие ориентировано на широкую публику: от начинающих художников до тех, кто рисует профессионально, но хочет сменить обстановку и почерпнуть идеи на открытом воздухе.Рекомендуется прихватить свои материалы; часть инвентаря будет доступна на месте, но важно подготовить творческие принадлежности.- Парк покорителей космоса снова подтверждает статус места, где память о выдающихся событиях прошлого соседствует с творческой жизнью настоящего. В этом году мы намеренно сделали ставку на практическую насыщенность мероприятий — чтобы искусство стало доступным и ощутимым, а не только обзорным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.