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25 июля открывается охота на пернатую дичь с собаками

Новости
25 июля открывается охота на пернатую дичь с собаками

С 25 июля открывается охота на болотно-луговую дичь (бекас, чибис) с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении. Сезон закроется 30 ноября.

Владельцы собак также смогут поохотиться на боровую, степную и полевую дичь (куропатка серая, перепел, вяхирь и вальдшнеп). Такая охота начнётся 5 августа и завершится 1 января.

Поохотиться на водоплавающую дичь (утка, гусь и лысуха) с собаками можно будет с четвёртой субботы августа (22 августа) по 30 ноября. Для всех остальных охотников летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует с 22 августа.

Основные правила:

- охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой проводится с участием не более 3 охотников;
- каждый из них должен иметь охотничий билет, действующее разрешение, необходимые документы на оружие;
- в случае осуществления охоты в закреплённых охотничьих угодьях — путевку.

В соответствии с правилами охоты, подружейными собаками являются островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели, имеющие справку или свидетельство о происхождении.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. С 14 июля комитет выдал 1235 разрешений, в том числе при подаче заявлений через Госуслуги — 941 разрешение.