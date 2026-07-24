24 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 24 июля
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм
15:30 | 24 июля
Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников
14:00 | 24 июля
Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку
13:32 | 24 июля
25 июля открывается охота на пернатую дичь с собаками
13:00 | 24 июля
В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
12:00 | 24 июля
Антонина Галяшкина зарегистрирована кандидатом в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу
11:13 | 24 июля
Реестр ответственного бизнеса: предприниматели региона могут укрепить деловую репутацию
18:00 | 23 июля
Детскую поликлинику в Саратове отремонтируют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  
17:00 | 23 июля
Старшие получатели социальных услуг из Ершова посетили Парк покорителей космоса
16:02 | 23 июля
В Энгельсском районе открылось первое в Саратовской области местное отделение движения «Волонтёры культуры»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку

Новости / Новости ЖКХ
Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку

 
Региональная комиссия во главе с министром строительства и ЖКХ области Михаилом Бутылкиным проверила ход ремонтных работ на сетях водоканала Саратова.
 
Напомним, в регионе реализуется второй этап масштабной программы по обновлению сетей МУПП «Саратовводоканал», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.
 
Комиссия, в состав которой входят профильные специалисты, депутаты, общественники, осмотрели несколько участков на улицах Блинова, Перспективной, Бакинской, Посадского и Кутякова.  В настоящее время подрядчики монтируют колодцы, прокладывают трубы.
 
Министр Бутылкин рассказал, что в программу модернизации сетей включили участки водопровода с самым большим физическим износом и количеством аварий. В итоге должно серьезно улучшиться качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для горожан. Михаил Александрович еще раз напомнил подрядчикам о необходимости минимизации неудобств для жителей.
 
В рамках нового этапа масштабной программы капитально отремонтируют 27 крупных участков, средства выделены в том числе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
 