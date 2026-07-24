Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку

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Региональная комиссия во главе с министром строительства и ЖКХ области Михаилом Бутылкиным проверила ход ремонтных работ на сетях водоканала Саратова.Напомним, в регионе реализуется второй этап масштабной программы по обновлению сетей МУПП «Саратовводоканал», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Комиссия, в состав которой входят профильные специалисты, депутаты, общественники, осмотрели несколько участков на улицах Блинова, Перспективной, Бакинской, Посадского и Кутякова. В настоящее время подрядчики монтируют колодцы, прокладывают трубы.Министр Бутылкин рассказал, что в программу модернизации сетей включили участки водопровода с самым большим физическим износом и количеством аварий. В итоге должно серьезно улучшиться качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для горожан. Михаил Александрович еще раз напомнил подрядчикам о необходимости минимизации неудобств для жителей.В рамках нового этапа масштабной программы капитально отремонтируют 27 крупных участков, средства выделены в том числе в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.