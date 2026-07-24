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В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

Новости / Главное в политике
В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва


По Балаковскому одномандатному избирательному округу № 165 сегодня зарегистрированы:

-Илья Кузнецов («НОВЫЕ ЛЮДИ»).
-Сергей Демин (ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»).
-Александр Анидалов (КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
-Максим Рамих (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России).
-Антонина Галяшкина (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
-Ольга Бондарева (Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
-Александр Гаевой (Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»).
-Александр Гришанцов (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ).

По Энгельсскому одномандатному избирательному округу № 167 сегодня зарегистрированы:

-Алексей Абросимов (Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»).
-Мария Бушуева (Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
-Максим Жидких (ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»).
-Ксения Чернова (Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»).