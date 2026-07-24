24 июля 2026 ПЯТНИЦА
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16:30 | 24 июля
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм
15:30 | 24 июля
Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников
14:00 | 24 июля
Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку
13:32 | 24 июля
25 июля открывается охота на пернатую дичь с собаками
13:00 | 24 июля
В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
12:00 | 24 июля
Антонина Галяшкина зарегистрирована кандидатом в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу
11:13 | 24 июля
Реестр ответственного бизнеса: предприниматели региона могут укрепить деловую репутацию
18:00 | 23 июля
Детскую поликлинику в Саратове отремонтируют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  
17:00 | 23 июля
Старшие получатели социальных услуг из Ершова посетили Парк покорителей космоса
16:02 | 23 июля
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Антонина Галяшкина зарегистрирована кандидатом в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу

Новости / Главное в политике
Окружная избирательная комиссия приняла решение о регистрации ее кандидатуры на предстоящие выборы в Государственную Думу по Балаковскому одномандатному избирательному округу.



Выборы в государственную думу состоятся 18-20 сентября, в которых примут участие кандидаты от политических партий "Единая Россия", "Зелёные", "КПРФ", "Справедливая Россия", "Родина" и другие.