Антонина Галяшкина зарегистрирована кандидатом в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу
Окружная избирательная комиссия приняла решение о регистрации ее кандидатуры на предстоящие выборы в Государственную Думу по Балаковскому одномандатному избирательному округу.
Выборы в государственную думу состоятся 18-20 сентября, в которых примут участие кандидаты от политических партий "Единая Россия", "Зелёные", "КПРФ", "Справедливая Россия", "Родина" и другие.
Выборы в государственную думу состоятся 18-20 сентября, в которых примут участие кандидаты от политических партий "Единая Россия", "Зелёные", "КПРФ", "Справедливая Россия", "Родина" и другие.