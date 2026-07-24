24 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 24 июля
В центре «Кристалл» учат преодолевать последствия боевых психических травм
15:30 | 24 июля
Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников
14:00 | 24 июля
Модернизация сетей водоканала. Региональная комиссия провела выездную проверку
13:32 | 24 июля
25 июля открывается охота на пернатую дичь с собаками
13:00 | 24 июля
В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
12:00 | 24 июля
Антонина Галяшкина зарегистрирована кандидатом в Госдуму по Балаковскому одномандатному округу
11:13 | 24 июля
Реестр ответственного бизнеса: предприниматели региона могут укрепить деловую репутацию
18:00 | 23 июля
Детскую поликлинику в Саратове отремонтируют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  
17:00 | 23 июля
Старшие получатели социальных услуг из Ершова посетили Парк покорителей космоса
16:02 | 23 июля
В Энгельсском районе открылось первое в Саратовской области местное отделение движения «Волонтёры культуры»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Реестр ответственного бизнеса: предприниматели региона могут укрепить деловую репутацию

Новости
Предприниматели региона могут заявить о своем деле как о надежном и ответственном бизнесе.

 
 
Для этого необходимо подать в министерство экономического развития области заявку на включение в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности региона.
 
Формирование реестра осуществляется с учетом индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинга), который присваивается субъекту бизнеса по трем ключевым направлениям: «Экология», «Кадры», «Государство» в автоматическом режиме на основе данных из государственных информационных систем.
 
Результаты рейтинга публикуются в открытом доступе на сайте экг-рейтинг.рф.
 
«Основная задача ЭКГ-рейтинга — консолидировать потенциал государства и предпринимательского сектора в решении общенациональных приоритетных задач, а также способствовать тиражированию эффективных моделей корпоративного управления, ориентированных на человека. Высокий ЭКГ-рейтинг является определенным конкурентным преимуществом предприятия, подтверждением надежности и социальной ответственности», — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.
 
Узнать подробнее можно на сайте: https://clck.ru/3Uv89b;
по тел.: (8452) 26-45-50.
 