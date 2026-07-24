Реестр ответственного бизнеса: предприниматели региона могут укрепить деловую репутацию

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Для этого необходимо подать в министерство экономического развития области заявку на включение в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности региона.Формирование реестра осуществляется с учетом индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинга), который присваивается субъекту бизнеса по трем ключевым направлениям: «Экология», «Кадры», «Государство» в автоматическом режиме на основе данных из государственных информационных систем.Результаты рейтинга публикуются в открытом доступе на сайте экг-рейтинг.рф.«Основная задача ЭКГ-рейтинга — консолидировать потенциал государства и предпринимательского сектора в решении общенациональных приоритетных задач, а также способствовать тиражированию эффективных моделей корпоративного управления, ориентированных на человека. Высокий ЭКГ-рейтинг является определенным конкурентным преимуществом предприятия, подтверждением надежности и социальной ответственности», — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.Узнать подробнее можно на сайте: https://clck.ru/3Uv89b;по тел.: (8452) 26-45-50.