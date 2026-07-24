Старшие получатели социальных услуг из Ершова посетили Парк покорителей космоса

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Парк покорителей космоса, расположенный в месте приземления первого космонавта, посещают тысячи людей, чтобы прикоснуться к истории освоения космоса и ощутить гордость за достижения страны.Получатели социальных услуг комплексного центра соцобслуживания населения Ершовского района побывали в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина.Для участников «серебряного» возраста визит в мемориально-образовательный комплекс под открытым небом стал поистине значимым событием. Они увидели памятные знаки, посвященные великому подвигу, в сопровождении экскурсовода прошли по всему маршруту, общались и делились впечатлениями.«Для меня было честью побывать на месте приземления и увидеть все своими глазами. Каждый шаг здесь – это прикосновение к истории, напоминание о безграничных возможностях человека, если он верит в мечту. Хотя наше путешествие было земным, эмоции остаются поистине космическими», – поделилась входящая в группу экскурсантов Румия Григорьева.По словам организаторов, этот день оставил яркие и незабываемые впечатления у всех участников поездки.