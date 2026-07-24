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В Энгельсском районе открылось первое в Саратовской области местное отделение движения «Волонтёры культуры»

Новости
В Энгельсском районе открылось первое в Саратовской области местное отделение движения «Волонтёры культуры»

 
В установочном совещании приняли участие представители органов исполнительной власти, учреждений культуры, молодёжных организаций, регионального координационного совета движения и волонтёрского сообщества.
 
Открытие местного отделения стало важным этапом системного развития культурного добровольчества в регионе. Волонтёрские объединения действуют в 109 учреждениях культуры региона, 11 из которых находятся в Энгельсском районе.
 
Энгельсский район обладает богатым историческим и культурным наследием, связанным с историей народов Поволжья, именами Льва Кассиля, Альфреда Шнитке, Юрия Гагарина и других выдающихся деятелей. Создание местного отделения позволит объединить жителей, заинтересованных в сохранении культурного наследия, поддержке учреждений культуры и реализации новых общественно значимых инициатив.
 