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Артист и блогер обучает творческих подростков в Доме культуры

Новости
Артист и блогер обучает творческих подростков в Доме культуры

 
В Энгельсском Дворце культуры «Восход» стартует новый образовательный проект — медиа‑клуб «НейроКадр», рассчитанный на подростков от 14 лет. Занятия объединят практику современных медиа‑технологий и творческий подход: участники научатся не только пользоваться инструментами, но и создавать собственные художественные проекты.
 
Ключевая особенность клуба — преподавательский состав. Руководит программой Артём Поздняков, ИИ‑специалист, актёр кино и известный нейроблогер. Именно сочетание профессионального актёрского опыта и практических навыков работы с искусственным интеллектом делает курс уникальным: подростки будут учиться формировать образы, работать со зрелищными элементами и продвигать свои идеи в цифровой среде.
 
Программа разделена на три направления.
Первое — «Нейро‑творчество» — посвящено созданию видео, реставрации фотографий и использованию генеративных инструментов для визуального дизайна.
 
Второе — «Кино‑среда» — даёт представление о принципах кинематографа, приёмов съёмки и монтажа; особое внимание уделено практическим задачам: участники самостоятельно снимут короткометражные ролики.
 
Третье направление — «Медиа‑старт» — ориентировано на начинающих блогеров и охватывает безопасное ведение страниц в VK, создание каналов на Rutube и публикации в MAX, а также основы формирования авторского голоса и визуального стиля.
 
Получить подробную информацию можно по телефону 8 (845) 3‑760‑844.
 
Проект нацелен не только на технические навыки, но и на развитие креативности: по замыслу создателей, медиа‑клуб должен стать площадкой, где подростки смогут экспериментировать, учиться рассказывать истории и находить собственное творческое выражение под руководством профессионала.
 