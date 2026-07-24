Артист и блогер обучает творческих подростков в Доме культуры

просмотров: 194

В Энгельсском Дворце культуры «Восход» стартует новый образовательный проект — медиа‑клуб «НейроКадр», рассчитанный на подростков от 14 лет. Занятия объединят практику современных медиа‑технологий и творческий подход: участники научатся не только пользоваться инструментами, но и создавать собственные художественные проекты.Ключевая особенность клуба — преподавательский состав. Руководит программой Артём Поздняков, ИИ‑специалист, актёр кино и известный нейроблогер. Именно сочетание профессионального актёрского опыта и практических навыков работы с искусственным интеллектом делает курс уникальным: подростки будут учиться формировать образы, работать со зрелищными элементами и продвигать свои идеи в цифровой среде.Программа разделена на три направления.Первое — «Нейро‑творчество» — посвящено созданию видео, реставрации фотографий и использованию генеративных инструментов для визуального дизайна.Второе — «Кино‑среда» — даёт представление о принципах кинематографа, приёмов съёмки и монтажа; особое внимание уделено практическим задачам: участники самостоятельно снимут короткометражные ролики.Третье направление — «Медиа‑старт» — ориентировано на начинающих блогеров и охватывает безопасное ведение страниц в VK, создание каналов на Rutube и публикации в MAX, а также основы формирования авторского голоса и визуального стиля.Получить подробную информацию можно по телефону 8 (845) 3‑760‑844.Проект нацелен не только на технические навыки, но и на развитие креативности: по замыслу создателей, медиа‑клуб должен стать площадкой, где подростки смогут экспериментировать, учиться рассказывать истории и находить собственное творческое выражение под руководством профессионала.