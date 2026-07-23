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Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»: жители с. Савкино прошли обследование на мобильном комплексе «Флюмам»

Новости
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»: жители с. Савкино прошли обследование на мобильном комплексе «Флюмам»

 
В с. Савкино Петровского района побывал мобильный медицинский комплекс «Флюмам».
 
Медицинскую помощь получили около 30 пациентов местного ФАПа и близлежащих населённых пунктов. Современный  цифровой маммограф и флюорограф на базе мобильного комплекса обеспечивают высокоточную диагностику при минимальной лучевой нагрузке.
 
«Цифровые технологии позволяют оперативно проводить исследования с высокой точностью, что существенно сокращает время до постановки диагноза и повышает эффективность раннего выявления заболеваний. Работа мобильных комплексов является ключевым элементом стратегии по обеспечению доступности медицины для всех граждан независимо от места проживания», — отметила главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 