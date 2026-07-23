В Хвалынской больнице сделали рентген для уникальных музейных икон

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В выставочном зале Хвалынского краеведческого музея представлена выставка «Хвалынск. Лето. Искусство», в основе которой отреставрированные иконы и пленэрные этюды студентов Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова.- С 27 июня по 22 июля в нашем музее проходила летняя реставрационная практика студентов II курса факультета реставрации живописи Суриковского института под руководством преподавателей-реставраторов Александра Козьмина и Натальи Шаровой. Семь студентов провели комплекс работ по консервации и восстановлению икон: очистку поверхности, укрепление отходящих слоёв краски, локальную подводку грунта и тонировку утрат. В ходе работы были выполнены как противоаварийные мероприятия, так и полноценная профессиональная реставрация, - рассказала директор музея Дарья Дмитриенко.Восстановлен исторический облик и эстетическая целостность восьми произведений; дополнительно десять икон приведены в экспозиционное состояние или прошли необходимые консервационные работы.Для подготовки реставрационных решений применялись академические методы: проведение реставрационного совета, пошаговая фото- и документальная фиксация работ, технико-технологические исследования (осмотр в ультрафиолетовом свете, микросъёмка, рентгенография).Рентгенографию икон выполнили специалисты Хвалынской районной больницы им. А.Г. Бржозовского.Две иконы после первичной реставрации будут переданы в институт для продолжения работ в условиях специализированной мастерской.Второй раздел выставки представляет этюды и зарисовки, выполненные студентами во время пленэров в Хвалынске. Эти работы показывают современный взгляд молодых художников на знакомые хвалынские пейзажи — холмы, волжские дали и меловые овраги — и продолжают живую художественную традицию региона.Раздел выставки с результатами реставрации будет экспонироваться до 15 августа. Все произведения, прошедшие реставрацию, займут своё место в постоянной экспозиции музея и будут включены в каталог церковного искусства из собрания музея, готовящийся при поддержке гранта Президента РФ. Публикация каталога планируется до конца текущего года.