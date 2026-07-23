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Базарно-Карабулакский район представил инвестиционные предложения в сфере АПК и туризма  

Новости
Базарно-Карабулакский район представил инвестиционные предложения в сфере АПК и туризма  

22 июля 2026 года в министерстве инвестиционной политики Саратовской области в рамках рубрики «Инвестиции районов» состоялся прямой эфир, посвящённый инвестиционному потенциалу Базарно-Карабулакского района.
 
Спикером выступила заместитель главы администрации по экономике, инвестиционный уполномоченный Базарно-Карабулакского муниципального района Валентина Романова.
 
В 2025–2026 годах в районе реализован ряд инвестиционных проектов на сумму свыше 136 млн рублей. Компании «Колосок» и «Ивановское» построили современные зерносклады, проведена модернизация местной пекарни, а компания «Роща» создала комплекс для содержания и разведения племенных лошадей. В настоящее время продолжается строительство новой конюшни, современного коровника, нескольких зерноскладов и здания вокзала.
 
Базарно-Карабулакский район предлагает инвесторам площадки для реализации проектов по нескольким направлениям:
 
— создание птицеводческого или животноводческого комплекса;
— организация производства по глубокой переработке масличных культур, мукомольного предприятия, логистического центра или овощехранилища;
— строительство гостинично-ресторанных комплексов;
— создание туристических баз, оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, а также других объектов экологического и рекреационного туризма;
— размещение современного банно-термального или оздоровительного комплекса.
 
«Рубрика «Инвестиции районов» позволяет муниципалитетам представить свои сильные стороны, готовые площадки и конкретные предложения для бизнеса. Такой формат помогает инвесторам увидеть возможности каждой территории и выбрать наиболее подходящее направление для реализации проекта», — отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.
 