Базарно-Карабулакский район представил инвестиционные предложения в сфере АПК и туризма  

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22 июля 2026 года в министерстве инвестиционной политики Саратовской области в рамках рубрики «Инвестиции районов» состоялся прямой эфир, посвящённый инвестиционному потенциалу Базарно-Карабулакского района.Спикером выступила заместитель главы администрации по экономике, инвестиционный уполномоченный Базарно-Карабулакского муниципального района Валентина Романова.В 2025–2026 годах в районе реализован ряд инвестиционных проектов на сумму свыше 136 млн рублей. Компании «Колосок» и «Ивановское» построили современные зерносклады, проведена модернизация местной пекарни, а компания «Роща» создала комплекс для содержания и разведения племенных лошадей. В настоящее время продолжается строительство новой конюшни, современного коровника, нескольких зерноскладов и здания вокзала.Базарно-Карабулакский район предлагает инвесторам площадки для реализации проектов по нескольким направлениям:— создание птицеводческого или животноводческого комплекса;— организация производства по глубокой переработке масличных культур, мукомольного предприятия, логистического центра или овощехранилища;— строительство гостинично-ресторанных комплексов;— создание туристических баз, оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, а также других объектов экологического и рекреационного туризма;— размещение современного банно-термального или оздоровительного комплекса.«Рубрика «Инвестиции районов» позволяет муниципалитетам представить свои сильные стороны, готовые площадки и конкретные предложения для бизнеса. Такой формат помогает инвесторам увидеть возможности каждой территории и выбрать наиболее подходящее направление для реализации проекта», — отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.