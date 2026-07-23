23 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
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13:30 | 23 июля
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12:30 | 23 июля
Базарно-Карабулакский район представил инвестиционные предложения в сфере АПК и туризма  
11:05 | 23 июля
В Хвалынской больнице сделали рентген для уникальных музейных икон
10:30 | 23 июля
Саратовская область должна попасть на «Портал эпох»  
09:31 | 23 июля
Саратовская область запустила единую витрину региональных сервисов в МАКС
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За участие в сборах жителям Энгельса выплатят по 100 тысяч рублей
17:30 | 22 июля
Министр транспорта области прокомментировал работы по благоустройству на трамвайном кольце
17:08 | 22 июля
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Спорт, наука, патриотизм и здоровье: проект «Каникулы со Знанием» проходит в оздоровительных лагерях Саратовской области  
15:00 | 22 июля
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Саратовская область должна попасть на «Портал эпох»  

Новости
Саратовская область должна попасть на «Портал эпох»  

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив создана онлайн-платформа «Портал эпох». Это цифровой архив старых фотографий, на которых запечатлены российские города, улицы, здания и лица людей. Проект призван не просто сохранять снимки, а показывать, как со временем менялся облик знакомых мест.
 
Команда проекта собирает кадры по крупицам, переводит их в цифровой формат и при необходимости восстанавливает с использованием современных технологий.
 
Искать материалы можно по дате, месту съемки, фамилии фотографа или источнику — все данные систематизированы, чтобы каждый мог быстро найти то, что ищет.
 
Присоединиться к проекту может любой желающий и узнать больше интересных фактов о культуре Саратовской области.
 