Саратовская область должна попасть на «Портал эпох»  

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При поддержке Президентского фонда культурных инициатив создана онлайн-платформа «Портал эпох». Это цифровой архив старых фотографий, на которых запечатлены российские города, улицы, здания и лица людей. Проект призван не просто сохранять снимки, а показывать, как со временем менялся облик знакомых мест.Команда проекта собирает кадры по крупицам, переводит их в цифровой формат и при необходимости восстанавливает с использованием современных технологий.Искать материалы можно по дате, месту съемки, фамилии фотографа или источнику — все данные систематизированы, чтобы каждый мог быстро найти то, что ищет.Присоединиться к проекту может любой желающий и узнать больше интересных фактов о культуре Саратовской области.